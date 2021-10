Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les résultats alimentent la dynamique haussière information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York inscrit de nouveaux records mardi matin, soutenue par l'accueil enthousiaste réservé par les investisseurs aux résultats de plusieurs grands noms de la cote. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 35,855,7 points après avoir établi un nouveau plus haut historique à 35.890,3 points. Le Nasdaq progresse de son côté de plus de 0,5% à 15.310,3 points. L'attention semble s'être désormais détournée des questions liées à l'inflation ou à la flambée des prix des matières premières pour se focaliser sur les comptes trimestriels. A ce stade de la saison des résultats, 84% des sociétés du S&P ayant publié leurs comptes trimestriels ont fait mieux que prévu au niveau des bénéfices. De nouveaux résultats de sociétés solides sont venues alimenter ces statiques avantageuses aujourd'hui. UPS bondit de plus de 7% après avoir indiqué que son BPA ajusté avait augmenté de 18,9% pour s'établir à 2,71 dollars sur le troisième trimestre. GE (+2,5%) gagne également du terrain après avoir relevé ses objectifs annuels suite à des performances meilleures que prévu sur le troisième trimestre. Hasbro grimpe de 3,7% après l'annonce par le géant américain du jouet de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Toutes ces publications éclipsent le repli de Facebook, qui abandonne plus de 2% après avoir fait part de résultats trimestriels sans éclat et annoncé de lourds investissements pour les exercices à venir. La tendance à Wall Street est également soutenue par les derniers chiffres économiques, qui montrent que la croissance aux Etats-Unis demeure solide. Après trois mois de repli dû à la vague du variant Delta, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board est reparti à la hausse en octobre, atteignant 113,8 ce mois-ci contre 109,8 en septembre. Le Département du Commerce a annoncé pour sa part un bond de 14% des ventes de logements neufs au mois de septembre, alors que le consensus attendait une progression bien moins sensible.

