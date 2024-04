Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les résultats alimentent l'optimisme information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York aligne une nouvelle séance de hausse mardi, dans un contexte d'optimisme autour des résultats à l'approche des premières publications des géants technologiques.



En fin de matinée, le Dow Jones affiche un gain de plus de 0,5% à 38.444,7 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 1,3% à 15.648,7 points.



Quelques publications meilleures que prévu ont généré un vent d'optimisme sur le fait que la saison des résultats va permettre de calmer un peu les choses après les récents soubresauts ayant secoué les marchés et peut-être permettre aux actions de repartir de l'avant.



GE Aerospace grimpe ainsi de 6% après avoir fait état de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre et relevé dans la foulée ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



GM s'adjuge plus de 4% après des performances jugées solides et des perspectives optimistes, confirmant le redressement amorcé par le constructeur automobile.



Le compartiment technologique (+1,5%) est également recherché avec le reflux de rendements obligataires, qui voit le 10 ans repasser sous la barre des 4,60%.



Meta Platforms gagne plus de 2,5% à la veille de ses résultats et Microsoft est également recherché à deux jours de sa publication.



Tesla qui doit publier ses comptes trimestriels après la clôture de la Bourse, rebondit de plus de 2% après avoir aligné sept séances consécutives de repli.



L'annonce d'un repli de l'indice PMI, témoignant d'un ralentissement de la croissance susceptible de justifier de futures baisses de taux de la part de la Fed, soutient également la tendance.



L'indice PMI composite de S&P Global - qui mesure l'activité dans le secteur privé - est ressorti à 50,9 en estimation 'flash' en avril, à comparer à 52,1 en donnée définitive pour le mois précédent.



Sur le marché de l'immobilier, les ventes de logements neufs ont rebondi de 8,8% en mars en dépit du niveau toujours élevé des taux d'intérêt, avec un prix de vente médian qui est même reparti à la hausse.





