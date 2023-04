Wall Street: les rendements montent, les résultats déçoivent information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse mercredi matin, les investisseurs digérant les résultats décevants de Morgan Stanley et de Netflix en attendant la publication du Livre Beige de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant le coup d'envoi de la séance, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,3% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



La tendance est en outre affectée par l'impact de la remontée des rendements obligataires, qui traduit un fort courant vendeur sur les marchés des emprunts d'Etat.



Les rendements des obligations du Trésor américain à dix ans, qui ne cessent de remonter depuis une dizaine de jours, ont atteint ce matin un pic à plus de 3,63%, au plus haut depuis la fin mars.



Cette dégradation a également pour conséquence une accentuation du redressement du dollar, qui ravive les craintes d'un renchérissement des exportations des entreprises les plus tournées vers l'international.



Les investisseurs jouent par ailleurs la carte de la prudence après la publication de résultats d'entreprise ayant livré une image plutôt terne de l'activité économique.



Morgan Stanley est attendu en baisse de 4% après avoir annoncé que son bénéfice avait dépassé les attentes au premier trimestre, mais que sa division de banque d'investissement avait pâti du manque d'opérations de fusions-acquisitions (M&A) et d'introductions en Bourse (IPO).



Le sentiment de marché avait déjà été alourdi hier soir par la publication de Netflix, qui chute de 3% en cotations avant-Bourse suite à l'annonce de prévisions moins bonnes que prévu pour le deuxième trimestre.



Les investisseurs prendront connaissance, ce soir après la clôture, des résultats de Tesla, IBM et Alcoa.



Les intervenants attendent surtout la parution, dans l'après-midi, du Livre Beige de la Réserve fédérale, qui devrait leur permettre d'en savoir davantage sur l'état de l'économie américaine et du crédit à la consommation.



'On verra dans quelle mesure la chute de SVB et le stress en résultant ont affecté les conditions d'activité, d'emploi et de crédit', indiquent les analystes d'Oddo BHF.



Le document pourrait leur fournir de nouvelles indications sur le possible relèvement de taux de 25 points de base prévue de la part de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion des 2 et 3 mai, qui reste le scénario privilégié par les marchés.



A en croire le baromètre FedWatch du CME, les traders estiment désormais à 83,4% la probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point le mois prochain, contre 16,6% pour un statu quo.