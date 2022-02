Wall Street: les rendements continuent de se dégrader information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 17:10

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance mardi matin, alors qu'une nouvelle remontée des rendements obligataires commence à donner quelques sueurs froides aux investisseurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance encore de 0,3% à 35.182,8 points tandis que le Nasdaq Composite s'enfonce doucement dans le rouge, cédant 0,2% à 13.988,2 points.



Les investisseurs manifestent depuis quelques mois leurs préoccupations face à l'évolution des taux d'intérêt, qui les oblige à adopter de nouvelles stratégies d'investissement.



Le marché obligataire continue de subir des dégagements ce mardi, ce qui porte le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans à de nouveaux plus hauts de deux ans.



Le papier à 10 ans a dépassé dans la matinée le seuil de 1,97% et se rapprochement doucement de la barre symbolique des 2% qui, d'un point de vue technique, commencerait à attirer l'attention des investisseurs.



Lorsque les rendements sont élevés, les investisseurs tendent à procéder à une réappréciation du risque et à privilégier les obligations, notamment au détriment des valeurs technologiques et industrielles.



A l'inverse, les secteurs de l'énergie et les financières ont tendance à progresser, portés par la remontée de taux qui redonne mécaniquement plus de valeur aux résultats présents.



La remontée des rendements semble toutefois plus technique que motivée par des données macroéconomiques de fond, ce qui conduit à des variations limitées sur les marchés boursiers.



Du côté des indicateurs du jour, les derniers chiffres ne sont pas favorables.



Le déficit commercial des Etats-Unis s'est ainsi légèrement accru au mois de décembre, pour s'établir à 80,7 milliards de dollars, à comparer à 79,3 milliards pour le mois précédent.



Cette dégradation reflète une augmentation de 1,6% des importations américaines de biens et services, un peu plus forte que celle des exportations (+1,5%).



Du côté des valeurs, Pfizer lâche 5,7% après la publication d'un bénéfice net en augmentation de 156% à 6,2 milliards de dollars au titre du dernier trimestre, pour des revenus en croissance de 105% à 23,8 milliards de dollars.



A l'inverse, DuPont de Nemours s'adjuge près de 5% après avoir fait part d'une augmentation de 10% de son dividende par action à l'occasion de ses résultats trimestriels.



La spéculation ne faiblit pas sur Peloton, qui s'adjuge encore plus de 10% ce mardi, porté par des spéculations sur un éventuel rachat du fabricant d'équipements sportifs suite à la démission de son directeur général.