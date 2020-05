Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les regards se tournent vers Jerome Powell Cercle Finance • 13/05/2020 à 15:08









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en légère hausse mercredi matin dans un marché étroit en attendant l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais avancent de plus de 0,5%, annonçant un début de séance positif. Le patron de la Fed vient tout juste de démarrer sa présentation consacrée aux 'difficultés économiques actuelles' dans le cadre d'une visioconférence organisée par l'Institut Petersen. D'une manière générale, les investisseurs s'attendent à ce que Powell réaffirme sa volonté de poursuivre les mesures de soutien massif à l'économie américaine dévoilées depuis le début de la crise du Covid-19. 'Au sein de la Fed plusieurs responsables ont appelé le gouvernement à renforcer le soutien budgétaire, estimant que la sortie de crise prendrait beaucoup de temps', explique-t-on du côté de Kiplink Finance. 'L'institution a les mains libres pour acheter massivement la dette américaine', rappelle l'intermédiaire parisien. 'Jerome Powell devrait confirmer cet objectif aujourd'hui, ce qui sera un facteur rassurant pour les investisseurs', assure le gestionnaire d'actifs. La politique ultra-généreuse de la Fed est l'un des principaux moteurs du récent 'rally' de Wall Street, qui a permis au Nasdaq de revenir en territoire positif sur l'ensemble de l'année. La statistique des prix producteurs publiée tôt ce matin laisse anticiper une poursuite de la politique monétaire abondante menée par la Réserve fédérale. L'indice des prix à la production (PPI) a en effet baissé de 1,3% le mois dernier, témoignant de l'absence totale de risques inflationnistes.

