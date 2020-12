Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les regards restent tournés vers Washington Cercle Finance • 09/12/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir pratiquement inchangée mercredi matin en l'absence d'indicateurs macroéconomiques majeurs, les investisseurs gardant les yeux tournés vers Washington, où un nouveau plan de soutien à l'activité semble se préparer. Une demi-heure avant l'ouverture, le 'future' sur le Dow Jones avance de 0,3%, ce qui pourrait lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets, tandis que celui sur le Nasdaq recule d'environ 0,1%. Après leur forte progression du mois de novembre, les marchés d'actions américains semblent privés de direction depuis quelques jours, faute de catalyseurs et de statistiques de premier plan. Les investisseurs attendent toujours que le Congrès parvienne à un compromis sur un nouvel ensemble de mesures de soutien à l'économie, afin de savoir si la forte valorisation des marchés est justifiée. La Bourse de New York pourrait bien stagner à ses niveaux actuels, c'est-à-dire sous ses récents plus hauts historiques, jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Hier, les grands indices new-yorkais avaient réussi à signer une nouvelle série de records, la perspective de la mise en place d'un nouveau plan de soutien budgétaire d'ici à la fin de l'année l'ayant emporté sur les nouvelles préoccupantes concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Problème, le marché américain n'est pas bon marché actuellement et le ratio capitalisation/PIB des actions US dépasse désormais les 181%. En l'absence d'élément moteur, le traditionnel 'rally de fin d'année' pourrait avoir du mal à démarrer. Et ce ne sont pas les stocks des grossistes et les stocks de pétrole, les deux uniques statistiques du jour, qui risquent d'avoir de l'incidence sur les marchés aujourd'hui.

