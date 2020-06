Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les rééquilibrages de portefeuilles continuent Cercle Finance • 08/06/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - Le mouvement de rotation sectorielle à l'oeuvre sur les marchés d'actions américains se poursuivait lundi matin, bénéficiant notamment aux valeurs les plus maltraitées depuis le début de la crise. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge ainsi plus de 0,8% à 27.332,9 points tandis que le Nasdaq Composite - qui avait établi de nouveaux plus hauts la semaine passée - reprend son souffle en cédant 0,1% à 9800,4 points. La remontée des marchés continue de bénéficier en premier lieu aux valeurs cycliques, aux matières premières et aux actifs 'retardataires' tels que le secteur financier, les petites capitalisations ou les actions européennes. Ce mouvement haussier s'accompagne par ailleurs d'une forte rotation des investisseurs en faveur des titres les plus délaissés, comme Boeing qui signe de loin la plus forte hausse du Dow Jones lundi avec un gain de 11%. Ce regain d'appétit pour le risque conduit néanmoins certains observateurs à s'inquiéter sur des valorisations qui seraient devenues complaisantes, excessives, voire injustifiées. 'L'optimisme retrouvé des investisseurs et la relative cherté des actions ne sont pas encore inquiétants mais à surveiller', estime pour sa part Vincent Guenzi, le stratège de Cholet Dupont. 'Tant que les informations économiques ou géopolitiques ne déçoivent pas, une poursuite de la hausse au second semestre est vraisemblable', estime l'analyste. D'après Cholet Dupont, la rotation entre secteurs risqués et moins risqués pourrait continuer, justifiant quelques 'rééquilibrages' au sein des portefeuilles. Afin de se rassurer, les investisseurs surveilleront avec attention, mercredi, les conclusions du comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine, qui sera l'occasion pour la Fed de dévoiler ses dernières projections en termes de croissance, d'inflation et de taux de chômage. Aucun indicateur de premier plan n'était attendu aujourd'hui.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.