Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les records tombent les uns après les autres information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression mardi matin en alignant une troisième séance consécutive de hausse en dépit des incertitudes qui pèsent toujours sur la croissance. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais grignotent tous autour de 0,1%, annonçant un début de séance dans le vert. Depuis le début de l'été, les investisseurs préfèrent se concentrer sur les bonnes nouvelles - à commencer par les solides résultats de sociétés - et mettent de côté les incertitudes que le variant Delta fait peser sur l'économie. Cet état d'esprit a permis au S&P 500 d'inscrire hier un nouveau record absolu, tandis que le Dow Jones évolue lui aussi à des plus hauts historiques. Les opérateurs semblent néanmoins de plus en plus tiraillés entre, d'une part, les bonnes perspectives de l'économie américaine malgré l'impact du Delta, et, d'autre part, la menace d'un prochain changement de politique de la part de la Fed. L'envolée des marchés boursiers américains pourrait donc se faire plus prudente à l'approche de l'intervention, vendredi, de Jerome Powell à l'occasion de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. Un nouvel indicateur - les ventes de logements neufs - viendra en dire plus sur l'état de la reprise de l'activité en cette fin d'été aux Etats-Unis. Face à la vigueur de la demande et à la faiblesse des biens disponibles, les agents immobiliers américains ont été contraints de limiter leurs ventes de maisons neuves au cours des derniers mois, ce qui maintient les prix à un niveau élevé Signe prometteur, l'indice de volatilité du CBOE, baptisé l'indice de la peur, se calme de manière évidente. Après avoir dépassé les 24 points la semaine passée, un niveau jugé dangereux, le VIX revient désormais dans la zone des 17,2 points, affichant une hausse de 0,5%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.