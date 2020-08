Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les records pleuvent à l'ouverture Cercle Finance • 24/08/2020 à 17:19









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en nette hausse lundi matin, une progression qui lui permet de battre de nouveaux records, portée notamment par la perspective d'un traitement potentiel du Covid-19. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones gagne 1% à 28.209,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 11.349 points. Les cours sont soutenus par une décision favorable des autorités sanitaires américaines, qui ont approuvé en urgence l'utilisation d'un nouveau traitement contre le coronavirus chez les patients hospitalisés. 'La FDA a autorisé l'utilisation de plasma venant de patients convalescents, à savoir un traitement qui utilise le plasma sanguin de personnes précédemment malades', explique-t-on ce matin chez Wells Fargo Advisors. La découverte d'un traitement efficace contre le coronavirus est considéré par les marchés comme l'une des conditions indispensables à une reprise de l'activité et à un retour à la normale du point sur les places boursières. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le laboratoire AstraZeneca grimpe de plus de 3% sur des rumeurs évoquant la volonté de la Maison Blanche de voir son vaccin expérimental contre le Covid faire l'objet d'une procédure 'accélérée' (fast track) en vue de sa mise sur le marché. 'L'enjeu d'une vaccination est clé pour une extinction du virus', rappellent les analystes d'Oddo BHF. La banque privée parisienne souligne que les sociétés les plus avancées dans la découverte d'un vaccin, comme Moderna et BioNTech, ont vu leurs performances boursières très fortement progresser au gré des différentes annonces et publications cliniques. Autre grand gagnant de la journée, Apple s'envole de 3% et affiche désormais plus de 2.200 milliards de capitalisation avant l'entrée en vigueur, cette semaine, de la division par quatre de son nominal.

