Wall Street : les records continuent de s'enchaîner

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont établi de nouveaux records mardi suite à la publication d'un indicateur économique jugé plutôt encourageant. Un peu mois de deux heures après l'ouverture, le Dow Jones avance de plus de 0,3% à 34.402,9 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,1% à 14.494,7 points. L'indice-phare des gérants new-yorkais, le S&P 500, a lui atteint de nouveaux plus hauts historiques dès l'ouverture en progressant de 0,2% à 4300 points. Wall Street enchaîne donc les records et semble bien partie pour aligner une cinquième hausse en six séances, un scénario assez classique à la veille d'une fin de semestre. Si les échanges semblent effectivement portés par les habillages de bilans, la tendance bénéficie aussi de statistiques rassurantes sur l'activité économique. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a ainsi grimpé à 127,3 ce mois-ci, à comparer à 120 en mai, un chiffre lui-même révisé de 117,2 en estimation initiale. Porté par l'optimisme entourant la situation économique, l'indice S&P des valeurs de l'énergie progresse de 0,9%, suivi des secteurs de la santé (+0,4%) et de la finance (+0,3%). Côté valeurs, Morgan Stanley s'adjuge plus de 3% après avoir annoncé hier soir qu'il allait à la fois doubler le montant de son dividende et lancer un nouveau programme de rachat d'actions susceptible d'atteindre 12 milliards de dollars. Boeing grignote 0,1% après une commande d'United Airlines qui compte acheter 200 appareils 737 MAX supplémentaires, dont 150 modèles 737-10 (le plus grand de la famille) et 50 modèles 737-8.

