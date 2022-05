Wall Street: les rachats à bon compte ralentissent information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 17:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de regagner un peu de terrain mardi matin après avoir essuyé cinq semaines de lourdes pertes, soutenue par quelques achats à bon compte dans l'attente de nouvelles indications sur l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones ralentit toutefois l'allure et n'avance plus que de 0,3% à 32.348,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 1,3% à 11.772,8 points.



Les investisseurs semblent néanmoins décidés à saisir les opportunités d'achat offertes par la récente correction des marchés américains, alors que le Nasdaq Composite a désormais perdu 27% de sa valeur par rapport aux plus hauts historiques de novembre dernier.



Les chasseurs de bonnes affaires se mettent notamment à la recherche des titres survendus, privilégiant particulièrement les secteurs de la technologie (+2,1%), des télécoms (+1,8%) et de la consommation (+0,9%).



Le secteur de l'énergie - grand gagnant de l'exercice 2022 jusqu'ici avec un gain de plus de 41% depuis le 1er janvier - rebondit de 3,2% après avoir décroché de plus de 8% hier.



L'indice de volatilité du CBOE, baromètre de l'anxiété des investisseurs, se tasse quant à lui de 0,6% à 34,5 points, un niveau qui demeure toujours très au-dessus de sa moyenne de long terme, située autour de 20.



Petit motif de réjouissance, le compartiment obligataire bénéficie d'une embellie, avec un rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans reflue en direction de 2,98% après avoir testé le seuil des 3,20% lundi.



Une certaine prudence semble néanmoins l'emporter avant la publication, demain, des chiffres très attendus des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'avril.



Les indices boursiers ont été chahutés ces derniers mois par les inquiétudes liées à l'inflation et au resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



L'annonce d'un ralentissement de la hausse des prix pourrait faire évoluer les attentes du marché quant au calendrier et au rythme des hausses de taux de la Fed, et donc grandement rassurer les marchés.