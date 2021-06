Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les propos de Jerome Powell rassurent Cercle Finance • 23/06/2021 à 15:10









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en légère hausse mercredi matin dans la foulée des propos jugés rassurants tenus la veille par le président de la Fed, Jerome Powell, notamment sur la question de l'inflation. Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance dans le vert. Les investisseurs ont été soulagés hier d'entendre le ton plus 'colombe' adopté par Jerome Powell, qui dit continuer de donner la priorité absolue à l'amélioration pérenne du marché du travail. Quant à la récente poussée de l'inflation, le patron de la Réserve fédérale l'a de nouveau jugée 'transitoire', considérant qu'elle était appelée à s'émousser dans un avenir proche. Autant de commentaires qui semblent exclure le scénario d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu, une hypothèse qui avait effrayé les marchés la semaine passée. 'L'heure est au calme et à la réconciliation entre la Fed et les places financières mondiales', commentent ainsi les équipes de Kiplink Finance. Wall Street étudiera néanmoins d'un oeil attentif la série d'indicateurs prévus dans la journée afin d'essayer de deviner quand la Fed se décidera à ralentir ses rachats d'actifs, voire à relever ses taux. Les investisseurs attendent en particulier la publication dans le courant de la matinée de l'indice PMI composite préliminaire d'IHS Markit pour le mois de juin, qui pourrait avoir amorcé un mouvement de repli. 'Les premiers indices de confiance régionale de juin montrent un modeste repli de la confiance depuis des niveaux élevés', rappellent les économistes d'Oddo BHF. 'Il ne serait pas étonnant que les PMI suive un mouvement similaire', prévient la banque privée parisienne.

