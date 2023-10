Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les 'profit warnings' s'accumulent information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 17:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans direction claire jeudi après plusieurs publications ayant refroidi l'optimisme autour de la saison des résultats, dans un marché par ailleurs préoccupé par l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 33.069,8 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,5% à 12.756,6 points.



Sur le plan de l'économie, la croissance du PIB des Etats-Unis pour le troisième trimestre est ressortie à 4,9%, en très nette accélération après les +2,1% du trimestre précédent.



Cette performance, nettement supérieure aux attentes du marché qui visait un chiffre autour de 4%, témoigne d'une économie toujours solide, ce qui pourrait pousser la Fed à continuer à relever ses taux d'intérêt.



Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs de l'évolution des bénéfices des entreprises après plusieurs publications trimestrielles décevantes, souvent accompagnées d'avertissements.



Meta perd plus de 3% après avoir publié hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais le spécialiste des réseaux sociaux a aussi mis en garde contre l'incertitude liée à la situation économique.



Hasbro décroche de 12% après avoir révisé à la baisse ses prévisions pour 2023 après avoir essuyé une perte opérationnelle sur le troisième trimestre.



Comcast lâche 6% après avoir annoncé perdu des abonnés dans sa branche d'Internet haut-débit, qui éclipse le succès au box-office mondial du film 'Oppenheimer'.



Les publications de MasterCard, Altria et UPS, qui cèdent tous plus de 4%, sont également sanctionnées.



Neuf des 11 grands indices sectoriels S&P 500 s'inscrivent en baisse, le plus fort repli étant pour les télécoms tandis que les valeurs liées à la consommation perdent plus de 2%.



A rebours de la tendance, IBM grimpe de presque 5% après avoir dévoilé un bénéfice net opérationnel en hausse de 23% à deux milliards de dollars pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% à 14,8 milliards de dollars.



Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans ne réagit pas de façon tranchée aux chiffres du PIB, et c'est même la détente qui l'emporte à moins de 4,90%.



Sur le marché des changes, le dollar profite des bons chiffres de la croissance et l'euro reflue dans la zone des 1,0540.



Les cours du pétrole reculent, avec un brut léger américain en repli de 1,6% à 84 dollars.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance.