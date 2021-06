Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les prises de risque demeurent limitées Cercle Finance • 16/06/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert sur une note prudente mercredi et les prises de risque devraient rester limitées jusqu'à l'annonce des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 34.280,2 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,1% à 14.092,2 points. Au terme de ses deux jours de débats, le FOMC, le comité stratégique de la Fed, devrait s'abstenir de toute annonce spectaculaire dans son communiqué prévu à la mi-journée. Mais la conférence de presse de son président, Jerome Powell, pourrait fournir aux investisseurs de précieux enseignements quant à la trajectoire des décisions de politique monétaire à attendre dans les mois qui viennent. La perspective d'un discours moins accommodant favorise le dollar, qui reste orienté à la hausse face à l'euro, à près de 1,2120. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans repasse sous la barre des 1,50%. Les statistiques publiées dans la matinée n'ont pas apporté de véritable éclairage sur la santé de l'économie américaine. Les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,6% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, à 1.572.000 en rythme annualisé, un niveau toutefois nettement inférieur au consensus. Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui tassé de 3% à 1.681.000 en mai, manquant là aussi l'estimation moyenne des économistes. Les prix à l'importation ont, eux, augmenté de 1,1% en mai par rapport au mois précédent, une progression supérieure au consensus, même si la hausse se limite à 0,9% hors produits pétroliers. Côté valeurs, Oracle décroche de 5%, ses bons résultats trimestriels étant compensés par des perspectives jugées quelque peu décevantes. GM avance de 3% après l'annonce d'un accroissement à 35 milliards de dollars d'ici à 2025 de ses dépenses d'investissement dans les véhicules électriques et autonomes. Amazon grignote 0,7% alors que les analystes de Jefferies ont ajouté le titre à leur 'Franchise Picks List', une liste qui regroupe leurs meilleures idées d'investissement à un horizon de 12 mois.

