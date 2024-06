Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les prises de bénéfices pèsent encore information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, les traders semblant vouloir continuer de prendre leurs bénéfices sur Nvidia et les grandes valeurs technologiques suite au 'rally' des dernières semaines, qui a amené les indices à enchaîner les records.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



Le S&P 500 et le Nasdaq avaient déjà fini dans le rouge hier soir, entraînés par des prises de profits sur les géants de la 'tech', qui ont quasiment tous aligné des plus hauts récemment.



Victime d'une rotation sectorielle au profit des valeurs plus défensives du Dow Jones, le Nasdaq a ainsi perdu 0,8% jeudi, mais l'indice composite affiche encore une progression de 18% depuis le début de l'année.



Parmi les poids lourds des 'tech' américaines, c'est le brusque retournement à la baisse de Nvidia qui suscite le plus de questionnement.



Après avoir ouvert en hausse de 3,5%, le fabricant de puces dédiées à l'IA a basculé dans le rouge pour terminer en repli de 3,5%.



'Pour les investisseurs, toute la question consiste à savoir si le titre représente une opportunité d'achat aux niveaux actuels', souligne Rania Gule, analyste marchés chez XS.com.



Autre exemple de ces prises de bénéfices, Apple a reculé de plus de 2% après avoir bondi de 22% en trois mois et avoir récemment atteint des pics historiques.



Ce repli peut toutefois s'apparenter à un retrait technique normal, d'autant que les informations économiques majeures vont manquer aujourd'hui, ce qui va donner aux investisseurs la possibilité de poursuivre leurs prises de bénéfices.



Les opérateurs sont dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice PMI de S&P Global qui devrait montrer que l'économie américaine reste bien orientée, tout particulièrement dans le secteur des services.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans poursuit son repli pour revenir, à près de 4,22%, à des niveaux proches de plus hauts depuis la fin mars.



La séance pourrait être marquée par une certaine volatilité en cette journée des 'quatre sorcières', marquée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de 'futures' sur indices et actions.





