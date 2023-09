Wall Street: les prévisions décevantes d'Oracle préoccupent information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 17:30

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse mardi matin suite aux prévisions décevantes émises la veille par Oracle, preuve que le ralentissement économique à l'oeuvre constitue une menace pour les performances des entreprises.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 34.643 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,6% à 13.827,8 points.



Oracle a dévoilé lundi soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais fait état de perspectives jugées décevantes pour le trimestre en cours, ce qui faisait chuter son titre de près de 12% en début de séance.



Cette prudence laisse penser que le groupe californien est confronté à une réduction des investissements des entreprises, notamment du côté des logiciels dématérialisés (SaaS) dont la décélération est marquée.



La dégringolade boursière du concepteur de logiciels d'entreprise entraîne dans sa chute d'autres valeurs technologiques tells qu'Accenture, Autodesk ou Adobe.



Wall Street avait bien progressé lundi, portée par Tesla (+10%) dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Morgan Stanley et grâce à la vigueur des valeurs liées à l'intelligence artificielle en général.



Mais c'est la prudence qui s'impose aujourd'hui à la veille de la statistique des prix à la consommation, sachant qu'un chiffre supérieur aux attentes pourrait inciter la Réserve fédérale à poursuivre ses hausses de taux.



Avec la remontée des prix de l'essence, l'inflation est attendue en hausse d'au moins 0,6% en août d'un mois sur l'autre, soit sa plus forte progression depuis janvier, de quoi alimenter les doutes sur le ralentissement de l'inflation.



Sur le marché pétrolier, la plafonnement de la production de plusieurs pays de l'Opep+, en particulier l'Arabie Saoudite et la Russie, l'emporte sur les craintes entourant un ralentissement économique global, ce qui soutient les cours.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpe de 2,2% pour établir un nouveau record annuel à plus de 89,2 dollars.



Conséquence, l'indice sectoriel de l'énergie prend 2%, soit la meilleure performance sectorielle du jour, avec des gains de respectivement 2,6% et 2% pour ExxonMobil et ConocoPhillips.



Les marchés obligataire tentent de digérer l'impact inflationniste du prix du baril qui bat des records et qui accélère encore, même si le rendement des Treasuries à dix ans se détend à la marge vers 4,28%.