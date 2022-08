Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les prévisions de Micron sont mal accueillies information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 17:45









(CercleFinance.com) - Wall Street repart à la baisse ce mardi, pénalisée par une rechute des valeurs technologiques alors que les investisseurs s'inquiètent de la santé des fabricants de semi-conducteurs après un nouvel avertissement au sein du secteur.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 32.747,8 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche près de 1,4% à 12.470,2 points.



Les valeurs du secteur des puces souffrent tout particulièrement après la nouvelle prévision de Micron Technology, située dans le bas, voire en-dessous, de la fourchette précédemment évoquée en raison de la détérioration de la demande.



Le titre Micron perd pas loin de 5% en début de séance et entraîne avec lui d'autres titres du secteur tels que Lam Research (-7,2%), Marvell Technology (-7,1%) ou Applied Materials (-6,4%).



Hier, le fabricant de puces graphiques Nvidia avait déjà lancé un avertissement sur ses résultats à l'occasion d'une publication préliminaire au titre de son deuxième trimestre comptable.



Les analystes expliquent que les groupes du secteur pâtissent d'une normalisation des prix de leurs produits due à la dégradation des conditions économiques.



Autre baisse significative, l'éditeur de jeux vidéo Take-Two perd plus de 3% après avoir publié lundi soir une perte nette de 104 millions de dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2022-23.



L'imminence de la publication des derniers chiffres de l'inflation décourage par ailleurs les prises de risques en attendant la parution, demain, des indices prix à la consommation (CPI) et à la production (PPI) aux Etats-Unis.



Les investisseurs savent que la nature de ces chiffres déterminera la tendance des marchés américains au cours des prochaines séances, des chiffres plus élevés que prévu risquant d'inciter la Réserve fédérale à accélérer, voire à amplifier, ses hausses de taux.



Avec des chocs inflationnistes qui s'avèrent plus importants que prévu, les banques centrales seront peut-être forcées de provoquer une récession pour rétablir la stabilité des prix.





