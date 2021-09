Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les pressions inflationnistes s'atténuent information fournie par Cercle Finance • 14/09/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse mardi matin après la publication de chiffres de l'inflation un peu moins forts que prévu, qui semblent écarter la menace d'un resserrement trop brutal de la politique monétaire de la Fed. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,2% à 0,3%, annonçant une ouverture plutôt favorable. Après une hausse de 0,5% en juillet, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3% en août en rythme séquentiel, dont une hausse de seulement 0,1% hors énergie et produits alimentaires. En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à août 2020, l'indice des prix américain affiche une augmentation de 5,3% en brut et de 4% hors éléments volatils, des taux globalement inférieurs aux prévisions du marché. Tous ces chiffres suggèrent que les pressions inflationnistes ont tendance à s'atténuer aux Etats-Unis, conformément au diagnostic d'une inflation 'transitoire' établi par la Fed. Résultat, les craintes liées à une accélération du rythme du resserrement des politiques monétaires semblent s'apaiser, ce qui devrait permettre à Wall Street de confirmer son redressement entamé la veille. La Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire se réunit la semaine prochaine, devrait malgré tout commencer à préparer le terrain en vue d'une politique moins accommodante au cours des mois qui viennent. A ce stade, les investisseurs tablent actuellement sur une amorce de la réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') d'ici à la fin de l'année. Le dollar s'est affaibli en réaction à la publication des chiffres de l'inflation, ce qui montre qu'un durcissement de la politique monétaire de la Fed n'est plus envisagé de manière immédiate. Parallèlement, les rendements des emprunts d'Etat américains confirment leur orientation haussière avec un gain d'un point de base, à près de 1,34%, pour les Treasuries à 10 ans.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.