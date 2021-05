Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les pressions inflationnistes s'accentuent Cercle Finance • 12/05/2021 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin après la parution des chiffres très attendus de l'inflation, qui n'ont pas totalement rassuré les investisseurs. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,2% et 1%, annonçant un début de séance dans le rouge. La mesure de l'inflation moins bonne que prévu publiée avant l'ouverture est venue confirmer les récentes inquiétudes ayant trait à une possible résurgence des prix. La hausse des prix à la consommation s'est en effet accélérée au mois d'avril, notamment en raison d'une progression marquée des prix des voitures d'occasion et des matières premières. Après une hausse de 0,6% en mars, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% le mois dernier en rythme séquentiel, montrent les chiffres publiés par le Département du Travail. Par rapport à avril 2020, c'est-à-dire en rythme annuel, l'indice CPI affiche une augmentation de 4,2% en données brutes et de 3% hors énergie et alimentation, des rythmes bien supérieurs aux attentes des analystes. Ces chiffres suggèrent que les pressions inflationnistes tendent à s'accentuer, un constat qui pourrait conduire la Réserve fédérale à durcir sa politique monétaire, peut-être dès cet été. Conséquence, le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans, véritable taux d'emprunt de référence aux Etats-Unis, repart à la hausse et progresse de deux points de base à près de 1,65%. Sur le marché des changes, le dollar retrouve lui aussi une pente ascendante en venant coter autour de 1,2145 face à l'euro, signe que les investisseurs attendent une meilleure rémunération du billet vert. La volatilité promet de rester élevée ce mercredi, avec un indice VIX du CBOE qui se tend encore de près de 6% pour dépasser les 23 points, au plus haut depuis début mars.

