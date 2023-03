Wall Street: les pressions inflationnistes retombent information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi matin suite à la publication d'une mesure de l'inflation moins forte que prévu qui devrait inciter la Fed à temporiser.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 33.024,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,8% à 12.107,8 points, les deux indices alignant ainsi une troisième séance consécutive de hausse.



Le Dow repasse ainsi au-delà du cap des 33.000 points, un seuil qu'il avait enfoncé au moment de la crise SVB, tandis que le Nasdaq reste solidement ancré au-dessus des 12.000 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant un gain de 2,4%, là où le Nasdaq grimpe de presque 2,5%.



Pour ce qui concerne le premier trimestre, qui se clôturera ce soir, le Dow conserve encore un repli symbolique de 0,8%, mais le Nasdaq progresse lui de presque 15%.



La publication ce matin de statistiques jugées rassurantes sur l'évolution des prix à la consommation est venue conforter le redressement opéré depuis deux semaines par les marchés américains.



Les statistiques mensuelles des revenus et des dépenses des ménages américains ont en effet montré ce matin un reflux inattendu du déflateur dit 'core PCE', l'indicateur de l'inflation le plus surveillé par la Fed.



En rythme annuel, cet indice a affiché une hausse de 4,6% en février, un niveau inférieur à celui du mois de janvier (+4,7%) et aux anticipations des analystes (+4,7%).



La conclusion de ces chiffres, c'est que l'inflation est désormais mieux maîtrisée aux Etats-Unis, ce qui va permettre à la Fed de se montrer plus patiente dans sa politique monétaire, un élément de nature à soutenir les actions.



'Ces chiffres confirment le diagnostic de Jerome Powell sur la désinflation en cours et sont plutôt une bonne nouvelle', estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.



Au vu des récentes turbulences qui ont secoué le secteur bancaire, le gérant estime que le cycle de hausses de taux de la Fed est désormais proche de sa fin.



Christophe Boucher souligne que la probabilité d'une pause lors de la réunion de juin a légèrement augmenté, les marchés prévoyant désormais une hausse, suivie de deux pauses et de deux baisses de taux cette année.



Sur le compartiment obligataire, les statistiques américaines entraînent un tassement des rendements des emprunts d'Etat: celui des Treasuries à dix ans se replie en direction de 3,53%.



Le dollar regagne un peu de terrain après les statistiques des prix à la consommation américains, avec un euro qui recule à 1,0865, mais affiche encore un net repli sur l'ensemble de la semaine.



Le marché pétrolier poursuit quant à lui son redressement du fait du regain d'optimisme qui entoure les perspectives économiques, ce qui permet au brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de reprendre 0,1% à 74,4 dollars et de retrouver quasiment ses plus hauts depuis le début du mois.



Du côté des valeurs, Boeing (+0,8%) soutient la progression du Dow Jones, alors que la compagnie aérienne taïwanaise EVA Air a commandé à Boeing cinq 787-9 Dreamliners supplémentaires, un contrat estimé à près de 1,5 milliard de dollars selon les prix catalogue.



BlackBerry grimpe de son côté de 14% après avoir rassuré quant à ses perspectives à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, hier soir.