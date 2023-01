Wall Street: les premiers résultats n'emballent pas information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire vendredi, les intervenants de marché peinant à trouver une direction suite aux résultats sans éclat publiés par plusieurs banques de premier plan.



En fin de matinée, le Dow Jones grappille moins de 0,1% à 34.217,2 points, tandis que le Nasdaq Composite est virtuellement inchangé, à 11.001,5 points.



Après une semaine vécue principalement au rythme de la Fed et de l'inflation, ce sont surtout les publications de résultats des groupes bancaires qui ont animé la séance en cette dernière séance de la semaine.



De ce point de vue, leurs performances plus que mitigées semblent avoir quelque peu entamé l'optimisme récemment manifesté par les investisseurs.



Première banque des Etats-Unis, JPMorgan Chase a fait état d'un bénéfice net en hausse de 6% à 11 milliards de dollars pénalisé par des provisions pour pertes sur crédit de 2,3 milliards sur la période.



Attendu en baisse avant l'ouverture, son titre affiche finalement un gain de 0,9% en début de séance.



Bank of America grignote de son côté 0,1% après avoir engrangé un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, freiné lui aussi par d'importantes provisions pour pertes sur crédit.



Wells Fargo perd un peu plus de 1% après avoir dévoilé des résultats trimestriels pénalisés par une lourde charge liée à des aspects réglementaires et juridiques.



Enfin, Citigroup avance de 0,6% après avoir enregistré un bénéfice net en recul de 21% par rapport à la même période un an plus tôt, notamment affecté par la hausse du coût de crédit.



Au final, l'ensemble mitigé de ces résultats empêche les grands indices de Wall Street de poursuivre leur mouvement haussier.



Après ces performances en demi-teinte, les opérateurs craignent que la saison des résultats ne se traduise par des déceptions de la part d'autres sociétés de grande envergure.



Selon les données de FactSet, les bénéfices des entreprises qui composent le S&P 500 devraient reculer d'un peu plus de 4% sur les trois derniers mois de l'année 2022.



Au chapitre économique, la confiance du consommateur américain a poursuivi son amélioration au mois de janvier, selon les premiers résultats de l'enquête mensuelle publiée vendredi par l'Université du Michigan.



L'indice de confiance calculé sur la base de l'enquête est ressorti à 64,6 en version préliminaire ce mois-ci, contre 59,7 en décembre, alors qu'il était attendu autour de 60,5.



Plus tôt ce matin, le Département du Travail avait annoncé que les prix à l'importation aux Etats-Unis avaient augmenté de 0,4% le mois dernier, après une baisse de 0,7% en novembre.



Côté valeurs, Tesla chute de 3,5% après avoir diminué les prix de vente de ses principaux modèles aux Etats-Unis comme en Europe, une semaine après une décision similaire en Chine.



Goldman Sachs avance de 0,2% après avoir officialisé une perte de 1,2 milliard de dollars au sein de ses activités à destination du grand public sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022.