Wall Street: les peurs sur la croissance pèsent information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 17:23

(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le vert, la Bourse de New York s'est retournée à la baisse vendredi matin, les signes d'un fléchissement du moral des ménages américains ayant ravivé les craintes pour l'économie.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 33.261 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 0,3% à 12.285,6 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow cède pour l'instant 1,1% et s'apprête à aligner une seconde semaine de repli, tandis que le Nasdaq sauve encore les meubles en affichant un gain hebdomadaire d'environ 0,4%.



Wall Street est de nouveau pénalisée par les inquiétudes entourant la santé de l'économie américaine, avec la menace de plus en plus précise d'une récession dans le courant du second semestre.



Dans une note diffusée dans la matinée, les stratèges de BofA avertissent ainsi qu'une récession pourrait venir 'fracasser' le marché du crédit et les valeurs technologiques, tout comme cela avait été le cas en 2008.



Autre motif de prudence, l'annonce en début de séance d'un plongeon de l'indice de confiance de l'Université du Michigan au mois de mai ne fait rien pour encourager la prise de risques.



Cet accès de faiblesse plus marqué que prévu du moral des ménages entraîne notamment une baisse de 0,4% de l'indice S&P sectoriel de la consommation non-essentielle.



Pour ce qui concerne les valeurs individuelles, peu de noms se distinguent dans les premiers échanges.



A noter toutefois que Tesla s'enfonce dans le rouge (-0,5%) suite à la confirmation par NBCUniversal du départ immédiat de Linda Yaccarino, une cadre dirigeante du groupe de médias, largement pressentie pour prendre la direction générale de Twitter.



Un tel remaniement aurait le mérite, selon les analystes, de permettre à Elon Musk de se focaliser de nouveau sur Tesla, au moment où le groupe est confronté à une concurrence de plus en plus vive sur le marché des véhicules électriques.