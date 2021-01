Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les pertes se réduisent un peu Cercle Finance • 29/01/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la baisse vendredi suite à une série de résultats de sociétés mitigés et à des données peu rassurantes concernant la consommation, même si les pertes avaient tendance à s'estomper en fin de matinée. Environ une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche près de 0,6% à 30.429,4 points, tandis que le Nasdaq Composite ne cède plus de 0,2% à 13.310,7 points. Le Département du Commerce a annoncé en début de journée que les dépenses des ménages avaient diminué de 0,2% en décembre par rapport au mois précédent. L'indice de confiance de l'Université du Michigan - qui mesure le moral du consommateur américain - s'est lui aussi dégradé en janvier, passant à 79 en données définitives, contre 79,2 en estimation préliminaire et après 80,7 en décembre. Ces chiffres conduisent les investisseurs à s'interroger sur la vigueur de la consommation aux Etats-Unis, un poste qui représente à lui seul plus des deux-tiers de l'activité économique. Les investisseurs gardent, en parallèle, les yeux rivés sur les publications de résultats. Caterpillar grappille 0,5% après avoir fait part d'un recul de 22% de son BPA ajusté au titre du dernier trimestre 2020, à 2,12 dollars, une performance largement supérieure au consensus. Eli Lilly s'adjuge 1,5% après la présentation d'un bond de 58% de son bénéfice net ajusté trimestriel. Les comptes de Chevron (-2,8%) et Honeywell (-1,3%) ont, en revanche, largement déçu. Toutes ces publications en demi-teinte conduisent les investisseurs à s'interroger sur des niveaux de valorisation jugés toujours élevés. Face à ces questionnements, les marchés d'actions alignent depuis quelques jours des séances débridées, marquées par des mouvements de très grande amplitude dans un sens comme dans l'autre. La tendance à Wall Street pourrait donc s'inverser au cas où les investisseurs se décidaient à ajuster une nouvelle fois leurs portefeuilles avant de partir en week-end.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.