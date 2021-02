Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les pertes se réduisent après l'indice 'UMich' Cercle Finance • 12/02/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Wall Street a effacé une partie de ses pertes vendredi matin après la publication d'un indice de confiance de l'Université du Michigan pourtant ressorti inférieur aux attentes. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones est presque revenu à son point d'équilibre, à 31.421,5 points, tandis que le Nasdaq Composite ne cède plus que 0,1% à 14.016,3 points. A en croire les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, le moral des ménages américains a subi une détérioration surprise au mois de février. L'indice de confiance de l'université américaine est en effet retombé à 76,2 ce mois-ci, contre 79 points en janvier et 101 un an plus tôt, en février 2020. Les économistes attendaient au contraire un chiffre en hausse, à 80,9, sous l'effet de la récente amélioration de la crise sanitaire aux Etats-Unis, qui aurait dû avoir rendu les ménages moins anxieux Richard Curtin, le directeur de l'enquête, explique que la baisse est principalement imputable à la dégradation des perspectives des ménages disposant de revenus annuels inférieurs à 75.000 dollars. Cette détérioration laisse penser que la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'économie est désormais devenue une question vitale pour une partie de la population aux Etats-Unis. 'On peut en déduire qu'un nouveau plan de relance permettra de réduire les difficultés financières des personnes aux revenus les plus faibles', affirme Curtin. Les investisseurs se disent que cette déception pourrait encourager l'administration à en faire plus pour stimuler la consommation chez les couches les moins aisées. Pour bon nombre d'observateurs, l'adoption du plan Biden, estimé à 1.900 milliards de dollars, devrait être suffisante permettre à l'économie américaine de rebondir au deuxième trimestre, voire de retrouver son rythme de croissance d'avant la crise dans le courant de l'année. Côté valeurs, Disney recule de 0,8% dans les premiers échanges en dépit de la publication de solides résultats trimestriels, marqués notamment par la vigueur de ses activités de vidéo à la demande.

