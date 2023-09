Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les pertes s'accentuent après l'ISM information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York accentue son repli mercredi, tirée vers le bas par le chiffre meilleur que prévu de l'ISM des services qui alimente les craintes de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,5% à 34.461 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,2% à 13.853,8 points.



Les marchés d'actions américains ont aggravé leurs pertes suite à la publication, en début de séance, de l'indice ISM qui a montré que la croissance s'était accélérée dans le secteur des services au mois d'août.



Au moment où les tensions inflationnistes inquiètent à nouveau, cette statistique qui reflète la résistance de l'économie américaine pourrait justifier une poursuite des resserrements de taux de la Réserve fédérale.



Wall Street avait auparavant ouvert en baisse, alourdie par la remontée des prix pétroliers susceptible d'avoir un impact défavorable sur l'inflation et de pousser, là encore, la Fed à relever ses taux.



Si le marché pétrolier cède à quelques prises de profit ce matin, il avait atteint hier de nouveaux plus hauts depuis l'automne 2022, porté par la décision de l'Arabie Saoudite et de la Russie de limiter leur production.



Après avoir atteint le seuil de 87 dollars, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,3% à 86,4 dollars, ce qui pèse sur l'indice sectoriel S&P de l'énergie (-0,3%).



Sur fond de remontée des anticipations d'inflation avec la hausse du pétrole, le rendement des bons du Trésor à 10 ans remonte en direction de 4,29%.





