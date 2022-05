Wall Street: les pertes s'accentuent après deux indicateurs information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 17:15

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains amplifient leurs pertes mardi matin, les inquiétudes récurrentes liées à la santé de l'économie incitant les investisseurs à se détourner des actifs risqués.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,5% à 31.401,1 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de plus de 3,6% à 11.116,6 points.



Les grands indices boursiers ont accéléré leur recul suite à l'annonce d'une chute de 16,6% des ventes de logements neufs en avril, à 591.000 contre 709.000 en mars, avec un prix médian qui plafonne vers 450.000 dollars.



Cette nette dégradation du marché de l'immobilier, une composante importante de l'effet richesse aux Etats-Unis, vient s'ajouter aux craintes déjà vivaces entourant la santé de la première économie du monde.



Quelques minutes auparavant, l'indice PMI 'flash' de S&P Global était déjà venu témoigner d'un ralentissement de l'activité du secteur privé américain en ressortant de 56 vers 53,8 en mai.



Les entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête ont non seulement signalé la persistance de pressions inflationnistes élevées, mais aussi la matérialisation d'une croissance plus faible de la demande.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se détendent subitement de 10,5 points vers 2,75%, illustrant une tendance à la recherche de la sécurité chez les investisseurs.



Aux préoccupations concernant la santé de l'économie viennent également s'ajouter des craintes liées à l'évolution des bénéfices des entreprises suite au sévère avertissement sur résultats lancé par Snap.



Le propriétaire de l'application de photographie dégringole de plus de 40% en Bourse après avoir annoncé hier soir qu'il n'atteindrait pas ses objectifs de deuxième trimestre en raison de la détérioration plus rapide et plus marquée que prévu de la situation économique.



Dans la foulée, les titres d'autres groupes exposés aux métiers de la publicité en ligne cèdent du terrain ce matin, à commencer par Meta Platforms (-9,8%), Alphabet (-7,2%) ou Twitter (-3,9%).



L'indice S&P 500 sectoriel des valeurs de la technologie recule d'environ 2,5%.



Zoom Video Communications parvient à échapper au mouvement baissier après la parution de résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché.



Le distributeur de matériel électronique grand public Best Buy progresse pour sa part de 2% après avoir fait état d'un trimestre moins mauvais que prévu.