Wall Street : les pertes initiales rapidement effacées

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a vite effacé ses pertes de l'ouverture lundi matin, en l'absence de catalyseurs justifiant d'interrompre le mouvement haussier des neuf dernières semaines. Au bout d'une heure de cotations, le Dow Jones cède moins de 0,1% à 27.992,3 points, alors que le Nasdaq Composite parvient à progresser de 0,2% à 8671 points. Le S&P 500 prend lui aussi le chemin de la hausse, avec un gain de 0,1% à 3147,4 points. Wall Street semble de mieux en mieux s'accommoder de la perspective - sans cesse reportée - d'un accord de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. 'Les dernières informations font état de la volonté de Pékin de trouver un accord satisfaisant pour tout le monde 'le plus tôt possible'', fait ainsi valoir un trader. Principal motif de prudence pour les investisseurs: l'approche de l'échéance du 15 décembre, synonyme d'entrée en vigueur de toute une série de majorations des droits de douane américains sur les produits chinois. Les banques centrales devraient néanmoins rester à la manoeuvre pour éviter tout accroc fâcheux en cette période de fin d'année, souvent propice aux marchés d'actions. Ce n'est pas la réunion de la Fed - prévue mardi et mercredi - qui risque donc de faire trébucher les marchés. Après deux baisses de taux d'affilée cet automne, la banque centrale ne devrait procéder à aucune annonce majeure cette semaine, surtout après les bons chiffres de l'emploi parus vendredi.

