Wall Street : les pertes des trois derniers jours effacées

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse vendredi matin, récupérant une grande partie du terrain perdu au cours des trois derniers jours, à la faveur de ventes au détail meilleures que prévu. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 1,1% à 28.795,8 points, tandis que le Nasdaq Composite avance plus timidement de 0,6% à 11.787 points, ce qui lui permet toutefois de gagner 2% sur la semaine. Après une hausse de 0,6% en août, les ventes de détail ont augmenté de 1,9% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus n'anticipait qu'une progression de 0,7%. En excluant le secteur automobile, les ventes de détail américaines se sont accrues de 1,5% le mois dernier, alors que les économistes ne visaient en moyenne qu'une progression de l'ordre de 0,4%. Ces chiffres montrent que l'économie réelle regagne en dynamisme et la récession pourrait être moins forte que prévu cette année aux Etats-Unis. La production industrielle américaine s'est en revanche contractée de 0,6% en septembre, selon la Réserve fédérale, déjouant le pronostic des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,6%. A noter que le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie ressort également en baisse de 0,5 point, à 71,5%, alors que le consensus tablait sur une stabilité à 72%. Dernière statistique du jour, le moral du consommateur américain s'est amélioré un peu en octobre, avec un indice de confiance de l'Université du Michigan qui s'est établi à 81,2 en estimation préliminaire, contre 80,4 le mois dernier, et alors que le consensus en attendait une certaine stabilité. Côté valeurs, Caterpillar s'adjuge plus de 3% sur l'indice Dow Jones dans le sillage de commentaires encourageants des analystes de Credit Suisse. L'action Procter & Gamble progresse elle aussi (+1,1%) sous l'effet d'un relèvement d'objectif de cours de la part du broker allemand Berenberg. Sur le Nasdaq, le titre Tesla reste au point mort malgré un relèvement d'objectif de Morgan Stanley.

