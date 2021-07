Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les pertes de la veille en partie effacées Cercle Finance • 09/07/2021 à 17:12









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains rebondissent vendredi matin, effaçant une grande partie de leurs pertes de la veille, dues à un regain d'inquiétudes concernant la situation sanitaire. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones reprend plus de 1% à 34.772,3 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,6% à 14.648,6 points. Wall Street avait lourdement baissé jeudi, l'inquiétude l'emportant chez les investisseurs face à la rapide recrudescence du variant Delta, qui pourrait justifier de nouvelles mesures de confinement. Certains analystes jugent toutefois cette consolidation relativement saine alors que le S&P 500 - l'indice le plus suivi par les gérants américains - s'est envolé de 14% sur les six premiers mois de l'année. D'autres observateurs préfèrent tempérer la dangerosité de cette nouvelle mutation, dont les marchés se font l'écho depuis de longs mois maintenant. 'Ce variant semble très contagieux, notamment auprès des jeunes, mais engendre visiblement très peu d'hospitalisations du fait de la vaccination, même si elle ne protège pas complètement', rappelle-t-on chez Edmond de Rothschild Asset Management. Pour l'heure, le rebond des marchés américains est essentiellement soutenu par le secteur financier, plus forte hausse sectorielle du jour (+2,3%) devant les valeurs de l'énergie (+1,8%). Signe de la plus grande sérénité des marchés, l'indice VIX de volatilité du CBOE, surnommé 'indice de la peur', décroche de près de 14% à 16,4. Les investisseurs se détournent par ailleurs des actifs jugés sans risque, comme les T-Bonds américains, dont le rendement remonte en direction de 1,35% ce matin. Si Wall Street devait maintenir le cap de la hausse, la semaine se solderait par des gains, le S&P accusant à ce stade une progression hebdomadaire de l'ordre de 0,8%.

