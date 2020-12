Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les pertes de la semaine passée sont effacées Cercle Finance • 14/12/2020 à 17:07









(CercleFinance.com) - En dépit e l'absence de catalyseurs et d'indicateurs économiques, Wall Street a entamé la semaine sur des gains qui lui permettent d'effacer l'intégralité de ses pertes de la semaine passée. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge ainsi 0,6% à 30.221,1 points, tandis que le Nasdaq grimpe de 1,1% à 12.513,2 points et se dirige ver le cap des 40% de hausse annuelle, ce qui constituerait sa seconde meilleure performance des 20 dernières années, après 2009. Les opérations d'habillages de bilans et la profusion de liquidités viennent s'ajouter à l'optimisme entourant la conduite des premières campagnes de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis. Pfizer recule de 2%, victime de quelques prises de bénéfices après l'autorisation accordée ce week-end par la FDA américaine à son vaccin contre le Covid-19 développé en collaboration avec l'allemand BioNTech. La cote est également animée par plusieurs opérations de fusions-acquisitions (M&A). Sur le Nasdaq, le titre Alexion Pharmaceuticals, un spécialiste des maladies rares, s'envole de plus de 30% après l'annonce de son rachat pour 39 milliards de dollars par le géant pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca. Electronic Arts progresse de 2% après avoir dévoilé une offre de rachat de l'éditeur de jeux vidéo britannique Codemaster pour 1,2 milliard de dollars. Sur le Dow Jones, McDonald's grimpe de presque 3% à la faveur d'un relèvement de recommandation à 'achat' des analystes d'UBS, qui estiment que 2021 pourrait voir le géant de la restauration rapide renouer de manière spectaculaire avec la croissance. Les échanges pourraient toutefois rester peu étoffés en l'absence de statistiques à l'agenda aujourd'hui. Les investisseurs auront davantage d'indicateurs à se mettre sous la dent à partir de demain, avec la parution des chiffres de la commande industrielle, puis de mercredi, avec la publication des ventes mensuelles de détail. Mais le point d'orgue de la semaine interviendra mardi et mercredi, avec la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, qui pourrait clarifier ses intentions en matière de rachats d'actifs.

