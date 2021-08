Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les pertes de la mi-séance bien contenues à 22H information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Wall Street limite bien la casse en seconde partie de séance alors qu'un scénario de correction semblait prendre forme à mi-séance avec un repli global de -1,5% des indices US ... que personne n'avait vu venir, d'autant que le Dow Jones et le S&P500 avaient fini non seulement sur de nouveaux records, mais également au plus haut la veille, ce qui induit dans la majorité des cas une continuation du mouvement haussier. Mais le Dow Jones remonte au final de -1,4% à la mi-séance (19H) vers -0,8%, le S&P500 de 4.418 vers 4.448 (-0,7%), le Nasdaq de -1,6% vers -0,9%, le Russell-2000 de -2% vers -1,2%. L'alourdissement de Wall Street a peut-être reflété quelques allègements de précaution dans l'hypothèse d'un 'tapering' (un ralentissement des achats ou 'QE') de la Fed dès cet automne. Les 'chiffres du jour' ne s'imposent pas comme des 'market movers' indiscutables, puisque les 2 principales publications se neutralisent : la production industrielle américaine rebondit de +0,9% en juillet après une timide hausse de +0,4% révisée à +0,2% en juin. Une moindre prégnance des pénuries de composants dans l'industrie automobile permet à ce secteur d'enregistrer un rebond de +11,2% en juillet, ce qui dope la production manufacturière (+1,4%). Autre élément favorable, le taux d'utilisation des capacités industrielles se redresse de 0,7 point à 76,1%. Les stocks des entreprises aux Etats-Unis ont augmenté de 0,8% en juin, selon le Département du Commerce, évolution globalement en ligne avec les attentes (après +0,6% en mai). De leur côté, les ventes des entreprises américaines ont grimpé de 1,4% en juin, toujours par rapport au mois précédent. Leur ratio stocks sur ventes s'est établi à 1,25, à comparer à 1,41 à fin juin de l'année précédente. Côté négatif : les ventes au détail aux États-Unis ont baissé nettement plus que prévu en juillet (-1,1% après +0,7% en juin) alors que la pénurie mondiale de semi-conducteurs continue de peser sur le secteur automobile et la production de certains appareils électroménagers. Côté valeurs, un secteur se détache irrésistiblement, il s'agit de celui de la 'pharma' : Moderna bondit de +7,5%, Vertex de +3,9%, Regeneron de +3%, Incyte gagne +2,3%, Gilead +1,8%, Merck +1,2%. Le Nasdaq a été plombé par Facebook -2,2%, Qualcomm et Nvidia -2,5%, Tesla -3%, Microchip -3,1%, e-Bay -3,2%, Intel -1,5%...

