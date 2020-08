Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les performances des 'GAFA' soutiennent la cote Cercle Finance • 31/07/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin, les bons résultats trimestriels des poids lourds de la technologie ayant semble-t-il apaisé les craintes entourant la santé de l'économie mondiale. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 1,1%, laissant présager une ouverture plutôt favorable. Le marché salue, dans l'ensemble, les performances dévoilées dans la soirée d'hier par les quatre 'GAFA'. Apple s'adjuge ainsi près de 7% en préouverture après avoir présenté un bénéfice par action trimestriel de 2,58 dollars, soit 20% de mieux que les 2,04 dollars anticipés par le consensus. En vue également, Amazon, qui a fait état d'une hausse de 40% de ses ventes au deuxième trimestre, une période marquée par des mesures de confinement imposées aux populations de nombreux pays. Autre bonne surprise, Facebook a publié des résultats caractérisés entre autres par une hausse de 11% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté à 18,7 milliards. A contrario, Alphabet cède un peu de terrain en cotations avant-Bourse, la maison-mère de Google ayant fait état d'une stabilité de ses revenus, mais aussi d'un repli de son bénéfice net sur le trimestre écoulé. Reléguées au second plan par les résultats des ténors de la tech, les craintes entourant la santé de l'économie mondiale demeurent toutefois bien réelles. Les investisseurs ont ainsi appris ce matin que le PIB de la zone euro avait chuté de 12,1% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui constitue de loin son recul les plus net depuis la constitution de la série temporelle, en 1995. Aux Etats-Unis, les dépenses des ménages se sont accrues de 5,6% en rythme séquentiel en juin, selon le Département du Commerce, malgré des revenus qui se sont inscrit en baisse de 1,1%, ce qui laisse penser que les américains commencent à puiser dans leur épargne.

