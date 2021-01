Wall Street : les ombres au tableau ont vite pris le dessus.

(CercleFinance.com) - Entame d'année ratée à Wall Street, malgré trois nouveaux records absolus dès les premiers échanges... mais aucun relai à la hausse au-delà du premier quart d'heure et un basculement dans le rouge qui s'est rapidement aggravé jusqu'à dépasser -2,2% en moyenne et plus de -2,5% sur le Nasdaq. Les valeurs petites et moyennes n'ont pas été épargnées avec un repli de -1,47% du Russell-2000.

Difficile de pointer une raison en particulier, il s'agit peut-être du suspense concernant la validation des résultats du 3 novembre dans des Etats où pèsent des soupçons de fraude, ou de la crainte de voir deux sénateurs démocrates l'emporter en Georgie (les Démocrates auraient alors tous les pouvoirs avec la majorité dans les deux chambres).

Peut-être s'agit-il des reconfinements stricts en Europe, en Allemagne, en Ecosse... et Boris Johnson vient d'annoncer le confinement intégral de niveau 5 -le plus sévère- de l'Angleterre pour un minimum de six semaines, ce qui signifie un arrêt presque complet de l'activité du pays, la fermeture des écoles, collèges, universités, du travail obligatoire en distanciel ou de l'arrêt de la production, de l'annulation des soldes d'hiver, etc.

Les Etats-Unis pourraient à leur tour se confiner après le 20 janvier si Joe Biden est effectivement élu... mais il a d'ores et déjà annulé sa parade d'investiture, pas de grand rassemblement devant le Capitole, pas de défilé : rien, tout un symbole !

Malgré de nombreuses ombres au tableau, tout avait pourtant bien commencé (comme en Europe d'ailleurs) avec une nouvelle cascade de record absolus dès 15H31 : le S&P500 a inscrit un nouveau record absolu de 3.770 dès l'ouverture (avant de chuter au final de -1,5%, après avoir perdu -2,3%).

Record également pour le Dow Jones à 30.675 (-1,25% à 30.223 après 29.882 au plus bas) et le Nasdaq-100 alignait un nouveau zénith à 12.950, dans le sillage de Tesla avec +5% à 743$ et 730$ au final (pour un nouveau record de capitalisation au-delà de 700Mds$, soit plus de 20 fois son chiffre d'affaires)... mais l'indice des 100 plus grosses 'technos' chutait vers 18H45 jusqu'à -2,6% vers 12.570 avant de se redresser à -1,5% à 12.695.

Le mois de janvier est une période jugée stratégique pour les marchés d'actions, car la tendance détermine, dans 75% des cas, l'évolution des Bourses sur l'ensemble de l'exercice.

Selon les analystes de BofA, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains et la véritable locomotive des marchés mondiaux - pourrait ainsi dépasser le seuil des 3800 points dès le début d'année, avant de franchir ensuite le cap des 4000 points.

Les investisseurs ont pris connaissances de l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit (2ème estimation) aux Etats-Unis : il ressort à 57,1 en décembre 2020, contre 56,7 le mois précédent, au plus haut depuis septembre 2014.

Côté valeurs, Western Digital chutait de -5,7%, Workday de -4,8%, Chipotle de -4,9%, Comcast perdait -3,6%, Apple -2,5%, Microsoft -2,1%... Hausses de Gilead de +3,2%, Walgreen +3,8%, Zoom +6%, Moderna +7%... puis Flir Systems avec +19,3%.