Wall Street: les mauvaises nouvelles redeviennent favorables information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 17:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, soutenue par les bons résultats de Bank of America et la publication d'un indicateur décevant qui atténue légèrement les craintes d'une forte remontée des taux de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,6% à 30.127,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 3,1% à 10.641,1 points, effaçant la totalité de ses pertes de vendredi.



Les mauvaises nouvelles pour l'économie réelle redeviennent désormais de bonnes nouvelles pour les marchés financiers en laissant espérer une moindre agressivité de la part de la Réserve fédérale.



L'indice 'Empire State' mesurant l'activité manufacturière dans la région de New York a encore reculé de en octobre pour atteindre -9,1, très en-dessous du seuil de zéro qui sépare expansion et contraction de l'activité.



Ces données semblent légèrement réduire la perspective de voir la Fed procéder à un nouveau tour de vis monétaire de 75 points de base en novembre, une hypothèse qui n'est plus estimée qu'à 97% selon le baromètre FedWatch du CME, contre 97,2% la veille.



Si la statistique favorise un rebond de Wall Street, elle se traduit aussi par un repli du dollar et un reflux des rendements obligataires, celui des bons du Trésor à dix ans repassant sous la barre fatidique des 4%.



La tendance positive est également entretenue par la publication des comptes financiers de troisième trimestre meilleurs que prévu de Bank of America, dont le titre gagne actuellement plus de 4%.



L'action Apple gagne 2,5% ce lundi et amplifie le rebond des marchés, soutenue par des commentaires positifs de Morgan Stanley qui fait du titre sa valeur préférée ('top pick') en dépit des risques qui entourent actuellement le secteur