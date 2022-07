Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: les mauvais chiffres économiques s'enchaînent information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 17:54

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York hésite sur la marche à suivre vendredi après la publication de résultats et d'indicateurs économiques peu rassurants qui incitent les investisseurs à une certaine prudence malgré la détente des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones navigue autour de l'équilibre à 32.025,9 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 1,1% à 11.929,4 points.



Alors que la menace d'une récession se fait de plus en plus préoccupante, l'attention des investisseurs s'est surtout concentrée sur les statistiques afin de se faire une idée de l'état de la conjoncture.



Les acteurs de marché n'ont pas été rassurés par l'annonce, en début de séance, d'un passage en zone de contraction de l'indice PMI mesurant l'activité au sein du secteur privé américain.



Cet indicateur composite publié par S&P Global est en effet ressorti à 47,5 en estimation 'flash' en juillet, après 52,3 pour le mois de juin, sous le seuil des 50 points qui sépare expansion et contraction de l'activité.



Ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.



Pour les analystes de Capital Economics, l'insensibilité de Wall Street aux mauvaises nouvelles économiques ne devrait pas durer.



'Notre scénario de base prévoit que la croissance économique aux Etats-Unis va rester faible, mais pas suffisamment faible pour freiner le cycle de resserrement agressif amorcé par la Fed', poursuit le bureau d'études.



'Un tel chemin va probablement impliquer une remontée des taux d'actualisation et des résultats d'entreprises décevants, une conjugaison qui s'annonce particulièrement toxique pour les marchés d'actions', prévient le cabinet de recherche londonien.



Parmi les baisses marquantes du jour, Snap dévisse de 38% après avoir fait état de résultats inférieurs aux attentes du fait du ralentissement du marché de la publicité en ligne.



Toujours dans le compartiment de la technologie, Twitter lâche 1%, lui aussi victime de recettes publicitaires moins soutenues que prévu avec la décélération de l'économie.



Meilleure performance du Dow, American Express s'adjuge 3% en réaction à des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes.



Les signes d'émoussement de l'appétit pour le risque a pour effet un reflux des rendements obligataires, avec des Treasuries à dix ans qui chute sous le seuil des 2,8% après avoir évolué au-dessus des 3% pendant quasiment toute la semaine.