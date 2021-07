Wall Street : les marchés se remettent de leurs pertes

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait tenter de rebondir vendredi à l'ouverture après sa chute de la veille, la peur d'une résurgence du Covid-19 ayant soudain plombé le moral des investisseurs.

Une demi-heure avant l'ouverture des échanges, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais signalent une hausse sur des gains allant de 0,4% à 0,7%.

La Bourse de New York a signé jeudi sa plus lourde chute en près d'un mois, avec des écarts qui s'étageaient au final entre -0,7% pour le Nasdaq et -0,8% pour le Dow Jones.

Si les marchés d'actions américains semblent avoir réussi à limiter la casse, la marge de sécurité protégeant la tendance haussière à court terme s'est nettement réduite, préviennent les analystes.

La déroute de Wall Street la veille, qui était venue parachever un plongeon généralisé des places bourses mondiales, pourrait néanmoins inciter les investisseurs à revenir à l'achat sur quelques valeurs aujourd'hui.

'Dans des marchés haussiers, où les titres vont de l'avant, les investisseurs cherchent toujours à profiter de catalyseurs à même de justifier des prises de profit, indépendamment de la peur de rater la hausse ('fear of missing out', FOMO)', rappelle John Stoltzfus, le stratégiste d'Oppenheimer Asset Management.

'Ces replis, en fonction de leurs catalyseurs, peuvent souvent présenter de bonnes opportunités pour les investisseurs qui ne veulent pas 'jeter le bébé avec l'eau du bain'', ajoute-t-il.

Chez Raymond James, on fait remarquer que le S&P 500 n'a jamais subi de séquence baissière de plus de 6% cette année, alors que des phases de repli allant entre 7% et 12% sont tout à fait habituelles, voire 'saines', dans des marchés non-baissiers.

Signe de la moindre fébrilité des marchés ce vendredi, l'indice VIX de volatilité du CBOE, surnommé 'indice de la peur', a chuté de plus de 8% pour repasser sous le seuil important des 20 points, à 17,5.

Les investisseurs se détournent par ailleurs des actifs sans risque comme les T-Bonds américains, dont le rendement remonte en direction de 1,43% ce matin

Si Wall Street devrait regagner un peu de terrain ce vendredi, la semaine devrait se solder par des pertes en attendant le coup d'envoi, la semaine prochaine, de la saison des résultats de deuxième trimestre.