Wall Street : les marchés inversent la vapeur

(CercleFinance.com) - Après avoir inscrit de nouveaux records en début de séance, les marchés d'actions américains se sont retournés à la baisse lundi matin, alors que certains observateurs commencent à s'interroger sur le niveau de valorisation des actions américaines. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones cède environ 1,3% à 30.221,2 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,8% à 12.787,1 points. Jeudi, Wall Street avait terminé la séance sur de nouveaux records à la fois pour le quatrième trimestre et pour l'année 2020 et achevé l'exercice sur des gains spectaculaires pour une année de pandémie. Si la Bourse suit un train haussier depuis cet automne, certains gérants semblent se demander si les valorisations actuelles se justifient et vouloir procéder à quelques ajustements de début d'année. 'La valorisation élevée des actifs risqués rend les marchés vulnérables à toute mauvaise surprise', prévient un gérant. La prudence est d'autant plus palpable qu'une nouvelle 'saison' des résultats trimestriels doit débuter aux Etats-Unis d'ici à deux semaines. Toutes ces interrogations se reflètent dans un indice VIX de volatilité du CBOE en hausse de plus de 14% ce matin. Le mois de janvier est une période jugée stratégique pour les marchés d'actions, car la tendance détermine, dans 75% des cas, l'évolution des Bourses sur l'ensemble de l'exercice. Côté valeurs, Tesla reste en apesanteur et s'impose déjà comme leader du S&P 500 et du Nasdaq pour cette première séance de l'année avec un gain de quasiment 4%. Le fabricant de véhicules électriques voit sa capitalisation s'envoler au-delà de 700 milliards de dollars après avoir presque atteint son objectif de 500.000 véhicules vendus en 2020.

