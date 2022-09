Wall Street: les marchés entre fatalisme et résignation information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 15:24

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en repli jeudi pour la première séance du mois de septembre, alors que s'estompent de plus en plus les espoirs d'assister à une prochaine baisse des taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,6% à 1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Après un mois d'août douloureux, les investisseurs ne semblent pas encore disposés à remettre Wall Street en mode 'rally' au vu de la persistance des incertitudes économiques du moment.



Les inquiétudes liées à la remontée des taux d'intérêt, à l'envolée de l'inflation ou encore à l'essoufflement de la croissance mondiale, ont provoqué un vif mouvement de correction ces dernières semaines.



A Wall Street, le mois d'août s'est soldé par une perte de 2,4% pour le Dow Jones et de 2,7% pour le Nasdaq.



Et il n'est loin d'être sûr que les valorisations des marchés américains soient redevenues suffisamment attractives et que le sentiment de marché soit suffisamment solide pour que cette dynamique baissière s'interrompe.



Avec des investisseurs pris entre fatalisme et résignation, aucune amélioration ne s'est faite sentir ces derniers jours, puisque les indices viennent d'aligner quatre séances consécutives de repli.



L'historique de Wall Street incite d'ailleurs à la prudence: avec une perte moyenne de 0,5% à en croire le Stock Trader's Almanac, septembre est traditionnellement le plus mauvais mois de l'année pour les actions américaines.



Dans ces conditions, l'attention reste surtout focalisée sur les indicateurs, notamment ceux ayant trait au marché du travail avant le rapport sur l'emploi attendu demain.



Sur ce point, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de 5000 à 232.000 la semaine dernière, ce qui suggère une poursuite du resserrement du marché de l'emploi.



Les investisseurs sont maintenant dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice ISM manufacturier, qui évolue sur une tendance baissière depuis 18 mois tout en demeurant en territoire d'expansion.



L'aversion au risque qui plombe les actions profite au dollar, qui repasse au-dessus du seuil de la parité face à l'euro, et aux emprunts d'Etat avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui atteint presque 2,24%.