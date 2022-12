Wall Street: les marchés au ralenti à l'approche de Noël information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - Après avoir essuyé deux semaines de repli d'affilée, la Bourse de New York devrait se reprendre très modestement lundi matin, soutenue par le rebond des cours du pétrole à l'approche des fêtes de Noël.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,1% à peine.



Cette période de l'année est traditionnellement calme et permet habituellement aux investisseurs de procéder à leurs dernières opérations d'habillages de bilan, notamment en vendant les valeurs gagnantes sur l'année.



Les volumes s'annoncent néanmoins réduits et les intervenants devraient profiter de ces dernières séances de 2022 pour protéger leurs portefeuilles et s'assurer avant d'aborder la fin d'année dans une position sereine.



Sur le marché pétrolier, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) rebondit de 1,4% à 75,3 dollars ce matin, ce qui devrait profiter aux poids-lourds énergétiques de la trempe d'ExxonMobil ou Chevron.



Les marchés d'actions américains s'étaient repliés la semaine dernière après l'annonce, en milieu de semaine, d'un nouveau relèvement de taux de la Fed, accompagné de projections de nouvelles hausses de taux courant 2023.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a lâché 1,7%, le S&P 500 2,1% et le Nasdaq 2,7%, des pertes toutefois inférieures à celles qui avaient caractérisé la semaine précédente.



Maintenant que le rendez-vous de la Fed est passé, les analystes pensent que le marché va pouvoir de nouveau reporter son attention sur les fondamentaux, à commencer par les résultats.



Les résultats du quatrième trimestre vont commencer à tomber dès le mois de janvier et l'attention du marché va être toute entière focalisée vers ces publications et ces perspectives.



A en croire FactSet, les bénéfices des sociétés du S&P 500 ne devraient avoir augmenté que de 5,1% en 2022, une performance très inférieure à leur croissance annuelle moyenne sur les dix dernières années (+8,5%).



Parmi les indicateurs de la semaine figurent les indicateurs avancés du Conference Board jeudi et les dépenses des ménages et les commandes de biens durables vendredi.



Pour l'instant, Wall Street n'a pas vraiment du traditionnel mouvement haussier de fin d'année, puisque l'indice S&P 500 affiche à ce stade un repli de l'ordre de 6% depuis début décembre.



La Bourse de New York vivra une semaine complète avant les festivités de Noël, mais restera fermée toute la journée du lundi 26 décembre.