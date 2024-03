Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les jeux étaient faits dès l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a connu une séance peu volatile, avec des écarts limités et très similaires à l'ouverture comme en clôture, les gains de la fin de matinée n'ayant pu se pérenniser après le discours de Jerome Powell (audition biannuelle en deux sessions sur 48 heures) devant le Congrès américain.



Rien n'a semblé pouvoir influencer un marché des actions imperturbable, ni Jerome Powell, ni le 'Beige Book' (feuille de route) de la Fed, ni les chiffres du jour : le Dow Jones a gagné 0,2% à 38.661, le S&P500, 0,5% à 5.105, et le Nasdaq Composite, 0,6% à 16.031.



Wall Street a semblé ignorer l'enquête mensuelle ADP, selon laquelle le secteur privé des Etats-Unis a généré 140.000 nouveaux emplois en février. 'Le marché du travail reste dynamique, mais ceci ne devrait pas faire pencher la balance en termes de décision de la Fed sur ses taux cette année', estimait Nela Richardson, chief economist chez ADP.



Indifférence totale au recul du stock des grossistes aux Etats-Unis (-0,3% au mois de janvier 2024, contre +0,4% en décembre). Selon le Département du Commerce, les ventes des grossistes américains ont diminué de 1,7% en janvier par rapport au mois précédent.



La prestation de Jerome Powell n'a pas surpris Wall Street, mais semble en revanche avoir plombé le dollar qui lâchait 0,5% vers 1,0905 face à l'euro.



Le patron de la Fed et ses collègues réaffirment leur volonté de maintenir une approche prudente avant toute réduction des taux directeurs (l'inflation s'est nettement contractée, mais pas encore assez, et il n'est pas certain que le combat soit gagné : il faut prendre le temps de s'en assurer), ce qui repousse l'horizon d'une baisse de taux au mois de juin.



Le Livre Beige de la Fed décrit une économie américaine 'loin de la récession', mais avec une inflation encore éloignée de l'objectif des 2%.



Sur le marché obligataire, un mouvement de rachat d'actifs 'risk-off' commence à se dessiner (ce qui explique également les records absolus de l'once d'or au-delà de 2.144$) et les T-Bonds se détendent de -4,5 points de base vers 4,105%.



Le pétrole 'WTI' (+1% à 79$) reste en embuscade après le test de la résistance des 80,7$ en intraday, à moins de 1% d'un basculement vers un scénario plus haussier (comme l'or).





