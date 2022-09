Wall Street: les investisseurs tentés par un sursaut information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 15:14

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir de l'avant mardi matin après trois jours de fermeture, le marché bénéficiant d'un sursaut technique suite à son net repli de la semaine dernière, qui avait ramené l'indice S&P 5000 sous la barre psychologique des 4000 points.



Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 avancent de 0,6% en moyenne, laissant entrevoir un début de séance plutôt favorable.



Après avoir perdu entre 3% et 4% la semaine passée, les trois grands indices de Wall Street devraient effacer une partie de leurs pertes hebdomadaires pour cette première séance d'une semaine écourtée.



Au retour de leur week-end prolongé, les investisseurs semblent vouloir surmonter le climat de nervosité qui les agite depuis la mi-août en raison des incertitudes liées au ralentissement de l'économie et au rythme de relèvement des taux de la Réserve fédérale.



Alors que la Bourse de New York était fermée pour cause de 'Labor Day', les marchés boursiers européens ont réussi à bien limiter la casse hier en dépit de l'aggravation de la crise de l'énergie et de ses possibles répercussions sur l'économie européenne.



En Europe, les indices boursiers se redressent légèrement ce matin, alors qu'une certaine prudence semble prévaloir à deux jours des décisions de politique monétaire de la BCE.



Les investisseurs attendent en début de séance la publication de l'indice PMI du secteur des services compilé par S&P Global, qui sera ensuite suivi de l'indice ISM.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries reprend de l'altitude, les investisseurs se préparant à la perspective de voir la Fed continuer à relever ses taux au cours des mois qui viennent.



Le rendement à 10 ans remonte au-dessus du seuil des 3,25%, alors qu'il évoluait en-dessous du cap des 3,20% vendredi dernier.



Le timide regain d'appétit pour le risque permet au dollar de gagner du terrain face à l'euro, qui enfonce de nouveau la barre fatidique de 0,99.