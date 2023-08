Wall Street: les investisseurs tentent de calmer le jeu information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Wall Street pourrait tenter un petit rebond lundi et évoluer en légère hausse suite à son recul de la semaine passé, qui avait fait chuter l'ensemble des principaux indices.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grandes places new-yorkaises progressent de 0,3% à 0,6%, annonçant un début de semaine dans le vert.



La semaine écoulée s'était certes soldée par une baisse limitée de l'ordre de 1% pour l'indice Dow Jones, mais le S&P 500 avait essuyé une perte hebdomadaire de plus de 2% tandis que le Nasdaq cédait près de 3%.



La dégradation de la dette américaine par Fitch a provoqué une nouvelle poussée de fièvre sur les rendements obligataires, qui a rendu mécaniquement les actions moins attractives.



Le rendement des Treasuries à 10 ans a frôlé les 4,2% jeudi, un record depuis 2007, avant que des chiffres de l'emploi moins bons que prévu ne favorisent une accalmie au niveau des taux.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se stabilise autour de 4,08% lundi.



Dans de telles conditions, une poursuite de la pause semble probable, d'autant que le mois d'août est, avec septembre, l'un des deux plus mauvais mois de Wall Street depuis 50 ans, avec un recul moyen de 0,1%.



'Avec un S&P 500 qui se traite à 19 fois ses bénéfices, une grande partie des bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours', note Larry Adam, le directeur des investissements de Raymond James.



'Il faut quand même rappeler qu'on avait commencé l'année sur la base d'un PER de 16x', souligne-t-il.



'Mais avec une inflation qui a déjà chuté de 9,1% à 3%, il ne reste plus beaucoup de marge de manoeuvre au niveau des multiples de valorisation, sachant qu'il va être difficile d'atteindre l'objectif des 2% à court terme', prévient le stratège.



Du fait de la pause estivale et d'une saison des résultats qui touche désormais à sa fin, la séance devrait rester particulièrement calme et faible en volumes d'échanges.



Il faudra sans doute attendre la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation pour que la tendance s'anime un peu.



L'indice de volatilité VIX recule ainsi de 2% sous 17 points ce matin, après avoir atteint des plus hauts depuis le mois de mai la semaine passée.