Wall Street: les investisseurs soufflent un peu information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la hausse vendredi au lendemain d'initiatives diplomatiques semblant éloigner la perspective d'une escalade dans le dossier ukrainien, du moins dans l'immédiat.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir une progression modérée à l'ouverture.



Ballottés depuis une semaine par les déclarations contradictoires de Moscou et de Washington sur la crise en Ukraine, les investisseurs peuvent un peu souffler ce matin suite à l''annonce d'avancées sur le font diplomatique.



Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a en effet prévu de s'entretenir en fin de semaine prochaine avec son homologue russe Sergueï Lavrov, laissant entrevoir une possible sortie de crise.



'Les marchés ont tendance à sur-réagir aux événements géopolitiques', estiment ce matin les stratèges de Credit Suisse.



'Au moment de l'invasion du Koweït par l'Irak, l'indice S&P avait d'abord chuté de 17% avant de regagner tout le terrain perdu en moins de cinq mois', rappellent les analystes de la banque privée helvétique.



Credit Suisse admet néanmoins que le dossier ukrainien comporte un certain nombre de risques pour le marché de l'énergie, sachant que la Russie produit autour de 10% du pétrole mondial et fournit 41% du gaz européen.



Le reflux temporaire des craintes d'escalade se traduit d'ailleurs par un retournement à la baisse des cours du pétrole, avec un baril de brut léger texan qui chute de plus de 2% pour repasser sous la barre des 90 dollars.



Bien que l'incertitude autour de la situation en Ukraine reste l'élément déterminant de la tendance, les investisseurs se penchent également sur les indicateurs économiques du moment, susceptibles d'influencer les prochaines décisions de la Fed.



Les acteurs de marché surveilleront notamment les chiffres des ventes de logements anciens, attendus dans la matinée et qui seront suivis de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, prévu en très légère hausse en janvier.



Les économistes s'attendent en effet à que l'allègement des restrictions sanitaires liées à Omicron fasse plus que compenser la récente remontée des prix de l'énergie.