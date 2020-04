Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs semblent rassurés Cercle Finance • 06/04/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont ouvert en hausse lundi matin, les investisseurs voulant croire que l'épidémie de coronavirus commence enfin à se stabiliser, tout particulièrement en Europe. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de près de 4,4% à 21.970,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge lui aussi 4,4% à 7697,5 points. Les investisseurs semblent soulagés d'apprendre que la pandémie de Covid-19 pourrait être en train d'atteindre son pic en Europe. 'Les données du week-end en provenance d'Espagne et d'Italie montrent que l'épidémie ralentit quelque peu, tandis que New York a fait état, pour la première fois, d'une baisse du nombre de décès liés à la maladie ce dimanche', font valoir les équipes de Wells Fargo Advisors. 'La Maison Blanche a laissé entendre, de son côté, que la semaine à venir serait 'la plus dure' en termes de gestion de la pandémie, tout en évoquant des signes de stabilisation', poursuit le broker américain. L'évolution de la pandémie constitue un facteur clé pour les marchés, qui sont passés par des stades de nervosité et de volatilité extrêmes au cours des semaines écoulées. 'Nous pensons qu'il est important de suivre plusieurs indicateurs en simultané', renchérit ainsi Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS. 'Si nous constatons à la fois un repli du nombre de nouveaux cas, un recul du ratio entre les personnes testées positives et négatives ainsi qu'une baisse des hospitalisations, alors nous pouvons être confiants dans la bonne maîtrise de la propagation du virus', assure le stratège. Pour Mark Haefele, le pic de l'épidémie devrait survenir début avril en Europe, puis mi-avril aux Etats-Unis, une perspective rassurante qui amène avec elle la promesse d'une réouverture de l'économie, si chère aux marchés. Dans l'immédiat, la tendance semble surtout dopée par la hausse des valeurs financières, avec une progression d'ensemble qui atteint près de 6%. Symbole de l'appétit pour le risque retrouvé des investisseurs, Tesla reprend encore plus de 5% ce lundi, après avoir bondi de plus de 6% vendredi, à la faveur d'un relèvement de recommandation de Jefferies. Alors que la réunion de l'OPEP + Russie a été repoussée à jeudi, le baril rechute lui de 4% vers 34 dollars, après avoir rebondi de 34% la semaine passée, ce qui lui permet de conserver l'essentiel de ses récents gains.

