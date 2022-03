Wall Street: les investisseurs se tiennent à l'écart information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son repli lundi matin, la menace d'un choc pétrolier dû à la récente flambée du brut continuant de tenir les investisseurs à l'écart des marchés d'actions.



En fin de matinée, le Dow Jones recule ainsi de 1,3% à 33.163,7 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de presque 2% à 13.052,7 points.



La possibilité d'un embargo sur le pétrole russe de la part des Etats-Unis, voire de l'Europe, est venue renforcer un peu plus les inquiétudes des investisseurs quant à un effet de raréfaction des matières premières.



Si le brut léger américain ralentit un peu l'allure, en ne progressant plus que de 2% à 118,7 dollars, son niveau actuel représente pas loin du double des cours du mois de novembre dernier.



Dans un tel contexte, les investisseurs redoutent que la flambée des prix du pétrole ait un impact immédiat sur des taux d'inflation déjà très élevés.



'Notre analyse montre que lorsque le prix du pétrole grimpe de 50% au-dessus de la tendance, les récessions ont tendance à suivre avec un court décalage', rappelle Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Pour le stratège, une position plus prudente sur les actifs à risque est donc justifiée à l'heure actuelle.



Du côté des valeurs, les pétrolières montent logiquement avec des gains de 1,9% pour ExxonMobil et 0,8% pour Chevron.



Les compagnies aériennes comme American Airlines (-5%) ou Delta Air Lines (-7%) sont en revanche en difficulté en perspective d'une prochaine augmentation des prix du kérosène.



Après une ouverture en hausse, Tesla recule de 0,3% suite à l'approbation par les autorités allemandes de son projet de 'Gigafactory' à Berlin.



Apple perd 0,1% à la veille d'un 'événement' virtuel qui devrait voir la firme californienne présenter un nouvel iPhone SE, avec l'objectif de gagner des parts de marché sur la catégorie du milieu de gamme.



Intel surnage et gagne 0,3% après avoir annoncé que sa filiale automobile Mobileye avait déposé un formulaire d'entrée en Bourse 'S-1' auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).