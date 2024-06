Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les investisseurs se posent des questions information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note irrégulière lundi matin, dans un marché attentiste à l'orée d'une semaine qui permettra d'en savoir plus sur l'évolution de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'future' sur les grands indices new-yorkais évoluent tout près de leur point d'équilibre, laissant entrevoir un début de séance sans grande direction.



Le S&P 500 et le Nasdaq avaient signé de légers gains la semaine dernière, alignant ainsi une huitième semaine consécutive de hausse sur neuf, mais le 'rally' observé ces dernières semaines semble malgré tout commencer à s'essouffler.



'Après une envolée incroyable de 57% pour le S&P 500 depuis les planchers d'octobre 2022 et avec une élection qui se profile, il est normal que les investisseurs se demandent s'il convient de retirer un peu ses billes ou s'il vaut mieux rester investis afin de voir ce qui se passe', admet Larry Adam, le directeur des investissements de Raymond James.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda ce lundi mais la semaine s'annonce riche sur ce terrain avec notamment l'indice des prix PCE, une mesure de l'inflation particulièrement surveillée par la Fed.



Les investisseurs espèrent que ces chiffres, qui paraîtront vendredi, confirmeront que les tensions inflationnistes tendent à se modérer après le regain de pression qui avait été constaté sur le premier trimestre.



'Maintenant que l'épargne excédentaire est épuisée, les consommateurs se montrent plus réticents à supporter les hausses de prix', expliquent les économistes d'Oddo BHF.



Les investisseurs suivront également avec intérêt le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump, programmé jeudi soir, dans l'optique de l'élection présidentielle du mois de novembre.



'Les conditions strictes du débat rendent improbable une victoire par K.O. de l'un ou l'autre', prédisent les analystes d'Oddo.



Dans l'attente des chiffres de l'inflation, les rendements des Treasuries évoluent peu, comme leurs équivalents européens.



Le rendement des obligations à 10 ans avance à 4,2610% contre 4,2570% vendredi soir.



Les cours pétroliers marquent également une pause après avoir progressé pendant deux semaines d'affilée.



Le contrat août sur le brut léger américain cède 0,2% dollars, mais parvient à se maintenir au-dessus du seuil technique de 80 dollars, à 80,6 dollars.





