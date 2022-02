Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les investisseurs se montrent plus prudents information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi matin au lendemain d'une séance marquée par un net rebond, les investisseurs se montrant plus prudents du fait de l'imminence de la publication des 'minutes' de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones recule ainsi de 0,7% à 34.754,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,9% à 14.010 points.



Les investisseurs prendront connaissance, dans le courant de l'après-midi, du compte-rendu de la réunion de la Fed des 26 et 27 janvier, à l'affût d'éventuelles indications sur le calendrier de ses prochaines hausses de taux.



La Fed avait laissé ses taux inchangés à l'issue de sa première réunion de l'année, mais elle avait aussi dressé un tableau relativement optimiste de l'économie, confirmant son intention de resserrer sa politique monétaire cette année.



La récente envolée de l'inflation a alimenté les anticipations d'une accélération de ses hausses de taux, certains analystes allant désormais jusqu'à envisager sept relèvements cette année.



Les investisseurs évaluent à plus de 70% la probabilité d'un tour de vis de 50 points de base de la banque centrale américaine le mois prochain.



Au registre macroéconomique, la solidité des ventes au détail (+3,8% en janvier) est venue confirmer la bonne résistance de la consommation américaine à la remontée de l'inflation.



Parallèlement, les prix à l'importation ont augmenté de 2% en janvier du fait du renchérissement des prix des produits pétroliers importés, qui ont grimpé de 9,3%.



Sur le front géopolitique, la Maison Blanche a émis des doutes émis concernant la réalité du retrait des troupes russes déployées en Crimée ou massés à proximité de la frontière Est de l'Ukraine, promis par Moscou.



Sur le marché pétrolier, le baril de brut léger américain gagne plus de 2% malgré l'annonce d'une hausse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance.