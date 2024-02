Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les investisseurs se mettent sur la touche information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse lundi, refluant encore un peu plus par rapport à ses récents records, les investisseurs préférant ne pas s'engager à la veille des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones recule de 0,2% à 38.894,7 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,5% à 15.953,2 points.



Si la tendance haussière du marché reste intacte aux yeux des professionnels, qui prévoient l'inscription de nouveaux plus hauts, les marchés poursuivent leur récente pause en l'absence d'éléments incitatifs.



La fin de la semaine s'annonce en revanche bien plus animée avec la publication demain, de l'indice PCE des prix à la consommation, la mesure de l'inflation préférée de la Fed.



Ces chiffres sont d'autant plus attendus que les prix producteurs avaient déjà conduit le marché, il y a deux semaines, à revoir en forte baisse la probabilité d'une baisse de taux de la Réserve fédérale le mois prochain.



Preuve de l'ambiance prudente qui règne sur les marchés, l'indice de volatilité du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', progresse de 0,4% à environ 13,5 points.



Véritables locomotives de la hausse de Wall Street cette année, les 'Sept Magnifiques' s'inscrivent tous en baisse, avec notamment un repli de 2% pour Alphabet qui perd 5% depuis le début de l'année en raison des inquiétudes entourant la qualité de son assistant d'IA Gemini.



eBay parvient à échapper au mouvement baissier et grimpe de plus de 6% dans le sillage de solides résultats trimestriels, dus à un redressement de la demande et à une bonne maîtrise des coûts.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) avance de 0,2% au-delà de 79 dollars malgré l'annonce d'une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis la semaine passée.





