Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les investisseurs reviennent sur le marché Cercle Finance • 12/12/2019 à 16:34









(CercleFinance.com) - Attendue en repli, Wall Street a finalement pris le chemin de la hausse et établi de nouveaux plus hauts jeudi, les investisseurs étant encouragés à revenir sur les marchés par des nouvelles rassurantes sur le front du commerce. L'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles gagne désormais plus de 1% à 28.193.83, après avoir inscrit il y a quelques instants un nouveau record absolu à 28.211,7 points. Le Nasdaq Composite avance de son côté de 1% à 8739 points après l'inscription d'un nouveau record à 8743 points. 'Il se dit que le président Trump a prévu de rencontrer ses principaux conseillers en matière de commerce aujourd'hui afin de prendre une décision concernant la hausse des tarifs douaniers prévue dimanche', explique un trader. Depuis le début de la semaine, des informations font état de la volonté commune de Washington et de Pékin de repousser la date de mise en oeuvre de ces surtaxes douanières visant les produits chinois. La jauge du stress, l'indice VIX du CBOE, qui avait fait une embardée en début de semaine se détend encore de 8% vers 13.7 points ce matin, preuve de la confiance des opérateurs. La volatilité du marché pourrait néanmoins se réveiller en fonction des interprétations faites sur l'état d'avancement des pourparlers sur les questions commerciales. Si aucun accord n'est trouvé d'ici dimanche, les marchés devraient vraisemblablement repartir à la baisse.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.