Wall Street: les investisseurs retrouvent un peu le sourire

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, profitant d'un rebond après trois séances consécutives dans le rouge, l'annonce d'un nouveau ralentissement des prix contribuant à rassurer les investisseurs sur l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones reprend 0,5%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 gagne 0,9%, laissant entrevoir un début de séance positif.



La tendance positive est soutenue par la publication ce matin de l'indice de prix PCE - très surveillé de près par la Fed - qui s'est tassé de de 0,1 point en juin pour ressortir à 2,5% sur un an.



Cette statistique est de nature à offrir un certain soulagement aux marchés alors que la Réserve fédérale a prévu de tenir son comité de politique monétaire (FOMC) la semaine prochaine.



La décélération confirmée de l'inflation aux Etats-Unis conforte l'espoir de voir se matérialiser deux baisses de taux cette année, une perspective appelée à soutenir les valeurs de croissance à terme.



Dans l'état actuel des choses, les marchés financiers tablent à 87,7% sur un assouplissement de 25 points de base lors de la réunion de septembre, selon le baromètre FedWatch.



Dans de telles conditions, les investisseurs pourraient être tentés d'effectuer des achats à bon compte sur les valeurs technologiques et les fabricants de semi-conducteurs après leur forte baisse de ces derniers jours.



L'attention des investisseurs se focalise également sur une salve de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



En marge de sa publication trimestrielle, le conglomérat industriel 3M a indiqué avoir resserré à la hausse sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2024.



Colgate-Palmolive a lui aussi revu ses prévisions à la hausse, tablant désormais sur une croissance de son BPA ajusté de 8% à 11% pour l'ensemble de 2024, et non plus une croissance 'à un chiffre moyen à élevé' comme estimé auparavant.



Les intervenants attendent désormais les résultats définitifs de l'enquête de l'Université du Michigan mesurant le moral des ménages américains, qui s'était dégradé en première lecture en juillet.





